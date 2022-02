Zaccagni, Spalletti, Barça e Dallas Mavericks: le ultimissime

Zaccagni rammaricato per la sconfitta. Spalletti frena gli entusiasmi. Il Barça supera il Bilbao. I Mavericks vincono contro Golden State

"Se potevamo accontentarci? No, io la penso così: quando segni e riprendi una gara del genere in casa, con il pubblico a favore che ti spinge, è giusto provare anche a vincerla. Mancava ancora tutto il recupero”. Mattia Zaccagni ha commentato così, ai microfoni di Lazio Style Channel, il 2-1 dell'Olimpico. Il gol allo scadere di Fabian Ruiz lascia tanto amaro in bocca al gruppo di Sarri.

Il tecnico azzurro dopo il successo ottenuto in extremis all'Olimpico con la Lazio ha detto: "Vittoria meritata contro una squadra forte, ma non si può parlare di primo posto o fallimento”. Sembra volersi togliere qualche sassolino dalla scarpa Luciano Spalletti dopo la vittoria ottenuta in extremis dal suo Napoli sul campo della Lazio, conquistando tre punti che valgono l'aggancio al Milan in vetta alla classifica di Serie A.

Terzo successo nel giro di una settimana per il ritrovato Barcellona, che dopo aver rifilato quattro reti per uno a Valencia e Napoli, si ripete anche nelle gara interna con l’Athletic Bilbao. Sblocca il risultato Aubameyang, al termine del primo tempo, poi, nella ripresa, entra in scena Dembelé, che spegne gli ultimi fischi del Camp Nou per il mancato rinnovo con una rete all’incrocio e due assist per Luuk de Jong e Depay. Vittoria che permette ai blaugrana, che hanno disputato una partita in meno rispetto ai diretti rivali, di riacciuffare l’Atletico al quarto posto, a un solo punto dal Betis.

Notte Nba da 8 partite dove spicca su tutte la vittoria in rimonta dei Dallas Mavericks sul campo dei Golden State Warriors per 106-101. Al Chase Center Luka Doncic e compagni resuscitano nell'ultimo quarto e battono dal -21 i Warriors fermando a 62 la striscia di vittorie di Golden State.