Derby, Milan, Juventus e Medvedev: le ultimissime

Anticipi e posticipi di 29ª e 30ª giornata di Serie A. Pioli carica i rossoneri in vista del derby. Altra tegola per Allegri. Il russo nuovo numero uno al mondo

ROMA - Sono stati ufficializzati gli anticipi e posticipi della 29esima e della 30esima giornata del campionato di Serie A. Il derby tra Roma e Lazio, in programma nel 30° turno, si giocherà domenica 20 marzo alle ore 18. Nella giornata numero 29, invece, spicca la sfida Lazio-Venezia come posticipo del lunedì sera alle 20.45. Vigilia di semifinali di Coppa Italia per il tecnico del Milan Stefano Pioli che sfiderà l'Inter di Inzaghi: "E' la testa che comanda, che fa essere più lucido dentro la partita. Arriviamo ad un momento della stagione decisivo. Da qui alla fine decideremo le nostre sorti". Altre brutte notizie dall'infermeria per la Juventus: i bianconeri perdono Denis Zakaria per circa venti giorni. Dopo l'infortunio rimediato ad Empoli, il centrocampista svizzero si è sottoposto nella mattinata di lunedì ad alcuni esami al JMedical, che hanno evidenziato una lesione di basso grado alla coscia sinistra. Daniil Medvedev diventa il 27mo diverso giocatore capace di diventare numero 1 nell'era del ranking computerizzato introdotto nel circuito ATP nel 1973. Ascolta le news della mattina