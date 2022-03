Atalanta-Sampdoria, Russia e Buffon: le ultimissime

Poker della Dea alla Samp. La Russia esclusa dai prossimi Mondiali. Infinito Gigi Buffon: giocherà fino a 46 anni

L'Atalanta torna a vincere in campionato e lo fa con una prestazione perfetta al Gewiss Stadium. I nerazzurri infatti battono 4-0 la Sampdoria. È una vittoria fondamentale per gli uomini di Gasperini che non riuscivano a conquistare tre punti in Serie A dallo scorso 9 gennaio (6-2 contro l'Udinese). La Russia non parteciperà ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. La nazionale avrebbe dovuto giocare i playoff di fine marzo, ma la decisione della FIFA (dopo l’invasione dell’Ucraina) è stata inequivocabile. Infinito Gigi Buffon, il portiere giocherà fino a 46 anni. Il presidente del Parma, Kyle Krause, ha infatti annunciato che il campione del mondo del 2006 ha rinnovato il suo contratto, che scadeva nel 2023, fino al 2024. Ascolta le news del pomeriggio