Coppa Italia, Piatec, Lewandowski e Russia: le ultimissime

ROMA – La Coppa Italia entra nel vivo con le semifinali: si parte alle 21 di questa sera con l'atteso derby tra Milan e Inter, le probabili formazioni. Intervista esclusiva di Piatec al Corriere dello Sport oggi in edicola. L'attaccante è pronto a sfidare la Juventus dell'ex Vlahovic che in Coppa Italia torna da ex: "Dusan è un grande attaccante. Io mi sono allenato tre settimane con lui, fermarlo è difficile ma saremo pronti". Sono iniziate a Madrid le grandi manovre per la prossima stagione. Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo As il mercato estivo sarà con il botto per il club spagnolo che ha come obiettivo principale Mbappé. L'altro obiettivo si chiama Haaland che ha già fatto sapere di voler lasciare il Dortmund ma qualora l'operazione si dovesse complicare l'alternativa si chiama Lewandowski. Il World Rugby ha sospeso la membership della Russia "fino a nuovo ordine": lo ha annunciato oggi lo stesso ente mondiale di questo sport.