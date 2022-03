Juventus, Fonseca, Pelè e volley: le ultimissime

Allegri: "A Firenze deve essere una giornata di sport". L'ex Roma racconta della fuga da Kiev intanto annullati i Mondiali di Volley in Russia. O Rey dimesso dall'ospedale

ROMA - "Dovrà essere una serata di sport e di calcio, c'è intelligenza e cultura nel popolo viola: Vlahovic sarà sempre riconoscente al mondo Fiorentina perché sono la città e la società che gli hanno permesso di arrivare alla Juve": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri alla vigilia di Fiorentina-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia. Finisce l'incubo anche per Paulo Fonseca. Dopo esser riuscito a lasciare Kiev con la famiglia, superata la mezzanotte di oggi ha fatto ritorno a Lisbona grazie all'ambasciata portoghese in Ucraina e al presidente della federcalcio portoghese Fernando Gomes. Pelé è stato dimesso sabato scorso dall'ospedale Albert Einstein di San Paolo dov'era ricoverato dal 13 febbraio scorso per un ciclo di cure dopo l'operazione per rimuovere un tumore al colon a cui era stato sottoposto lo scorso settembre. Dopo il calcio, la F1, il rugby anche il volley si muove contro la guerra in Ucraina. La Federazione Internazionale ha ufficializzato che la Russia non sarà la sede dei Mondiali di pallavolo in programma dal 26 agosto all'11 settembre. Ascolta le news della mattina