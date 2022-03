Juventus, Roma, Bologna e Mbappé: le ultimissime

Al Franchi torna l'ex Vlahovic. Mourinho punisce Felix. Si ferma Arnautovic. Mbappé tra rinnovo addio

ROMA - Semifinali di Coppa Italia dopo lo sciapo 0-0 tra Milan e Inter questa sera alle 21 sarà la volta della Juventus che andrà al Franchi per sfidare la Fiorentina. Il comportamento di Felix Afena-Gyan non è piaciuto alla Roma: sabato scorso l'attaccante è andato in discoteca con amici nonostante l’appello della società ad evitare ogni tipo di evento, in locali affollati o a feste fino a tarda serata. La Roma lo ha scoperto, e non è stata affatto contenta. Non è ancora chiaro se Felix resterà per un po’ di tempo con la Primavera o se tornerà ad allenarsi con la prima squadra da subito. Il Bologna di Mihajlovic poerde Arnautovic. Nessuna comnunicazione ufficiale da parte del cloub ma tutto fa presagire che l'attaccante possa aver contratto il Clovid. Ore di tensione a Parigi per il caso Mbappé. Il giocatore 23enne, in scadenza a giugno, è libero di decidere se vuole cambiare scenario la prossima estate o, al contrario, rinnovare con il PSG per diventare il più pagato nella rosa della squadra parigina.