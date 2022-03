Chelsea, Balotelli, Romagnoli e Pechino: le ultimissime

Abramovich chiede 3,3 miliardi per il Chelsea. Clamorose dichiarazioni di Balotelli. Nessuna lesione per Romagnoli. Atleti russi e bielorussi possono partecipare ai Giochi Paralimpici

ROMA - Il Chelsea è in vendita, ma la richiesta minima di Roman Abramovich per il club londinese, oltre 3,3 miliardi di euro, è destinata a scoraggiare i potenziali acquirenti. Mario Balotelli torna a far parlare di sé con dichiarazioni choc in un'intervista concessa a The Athletic dove si paragona a Messi e Cristiano Ronaldo. Escluse lesioni muscolo-tendinee per Alessio Romagnoli. Gli atleti russi e bielorussi sono stati autorizzati mercoledì a partecipare ai Giochi Paralimpici di Pechino che inizieranno venerdì, nonostante il conflitto in Ucraina, ha annunciato il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC). Ascolta le news della mattina