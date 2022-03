Juventus, Lazio Roma e Abramovic: le ultimissime

Immobile chiuderà la carriera nella Lazio. Nessun ricorso per la squalifica di Mourinho. Clamorosa iniziativa del magnate russo

ROMA - La Juventus espugna il Franchi e vince il primo round delle semifinali di Coppa Italia contro la Fiorentina. Gara dominata per larghi tratti dai viola che però non sono riusciti a trovare il gol, nel finale la sfortunata autorete di Venuti al 91' che sa tanto di beffa per Italiano. Il procuratore Alessandro Moggi spende parole d'elogio per l'attaccante della Lazio Ciro Immobile e regala una certezza per il futuro ai tifosi biancocelesti: "Se Immobile vuole chiudere la carriera alla Lazio? Assolutamente sì, segno definitivo di attaccamento profondo al club. Resterà alla Lazio fino al termine della sua carriera. Il club ha fatto un gesto importantissimo legandosi a Ciro fino al 2026”. José Mourinho salta anche l'Atalanta. Il Giudice Sportivo aveva squalificato il tecnico per due giornate dopo i fatti accaduti durante il match contro il Verona. Il club dopo aver esaminato attentamente per diversi giorni le carte, ha deciso di non presentare ricorso sulla seconda giornata di squalifica. Il proprietario del Chelsea, Roman Abramovich, ha confermato che il club di Premier League è in vendita. L'oligarca russo, che non è stato ancora colpito dalle sanzioni che il governo britannico ha imposto ad altri magnati ritenuti vicini a Vladimir Putin, ha dichiarato che "tutti gli utili" della cessione, al netto dei costi, "verranno interamente devoluti ad una fondazione di cui beneficeranno le vittime della guerra in Ucraina". Ascolta le news del pomeriggio