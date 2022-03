Allegri, Cannavaro, Serie A ed Eca : le ultimissime

Il Allegri si smarca dallo scudetto. Cannavaro sogna il Napoli. Oggi terzo tentativo per eleggere il presidente della Lega. L'ECA sospende i russi

ROMA – Nonostante la continua emergenza la Juventus di Allegri vince: nella semifinale di andata ha espugnato il Franchi 1-0 complice un autogol di Venuti. La testa del tecnico biancocero è già al campionato anche se vola basso: “Resto della mia idea - ha tagliato corto Allegri - La quota scudetto è di 85 punti, sono sicuro che una delle prime tre può arrivarci. E comunque chiedete agli allenatori delle prime, non a me...". Fabio Cannavaro svela il suo sogno per il futuro: “Sarebbe quello di allenare il Napoli, sono sempre stato tifoso del Napoli, fin da ragazzo. So che devo lavorare e fare le mie esperienze. Vediamo in futuro". La Lega Serie A si prepara al terzo tentativo per eleggere il nuovo presidente, restano candidati l'ex dg della Rai Mauro Masi, l'economista e presidente di Societe Generale Lorenzo Bini Smaghi e il capo di gabinetto del ministero della Cultura Lorenzo Casini. L'Associazione europea dei club, l'ECA, ha deciso di sospendere tutti i membri russi con effetto immediato.