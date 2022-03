Serie A, Roma, tennis ed equitazione: le ultimissime

Gli arbitri della 28ª giornata. Mkhitaryan lascia la nazionale. Sinner giocherà la Davis. Nasce un canale dedicato ai cavalli

ROMA - Sarà Daniele Orsato della sezione di Schio a dirigere la sfida scudetto Napoli-Milan, big match della 28esima giornata di Serie A, in programma domenica alle 20.45 al Maradona.. Già ieri era stato designato l'arbitro dell'anticipo del venerdì tra Inter e Salernitana, incontro affidato a Marinelli di Tivoli. Tra i tre anticipi di sabato spicca quello delle 18 tra Roma e Atalanta, sfida importante in chiave Europa che è stata affidata a Davide Massa di Imperia. Domenica, alle 18, Juventus-Spezia sarà diretta da Francesco Forneau di Roma1. Cagliari-Lazio (sabato, alle 20.45) a Maresca di Napoli. Il centrocampista armeno e della Roma, Henrick Mkhitaryan, lascia la nazionale. La nuova frontiera dell'ippica e del mondo dei cavalli è EQUtv, l'emittente televisiva del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, che sotto la guida di Mariachiara Polselli, Amministratore Delegato di Epiqa Srl, e di Giovanni Bruno, nuovo direttore editoriale del canale, è pronta a sbarcare sul digitale terrestre al canale 151, sul canale 51 tivùsat oltre che sulla piattaforma Sky al canale 220. La presentazione è avvenuta stamane presso Palazzo Montemartini a Roma. Saranno Norbert Gombos (numero 110 ATP) e Jannik Sinner (11) ad aprire la sfida tra Slovacchia e Italia, valida per il turno preliminare della Davis Cup by Rakuten 2022, in programma nel week-end sul veloce indoor della "NTC Arena" di Bratislava (capienza dell'impianto ridotta al 50% per le norme anti-covid. Ascolta le nbews della mattina