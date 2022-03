Serie A, Superlega, Fiorentina e Russia: le ultimissime

Rimandata l'elezione del Presidente della Lega. Attacco di Tebas a Juve, Real e Barcellona. Multa per la Fiorenitna. Ricorso della Russia al Tas

ROMA - L'elezione del Presidente di Lega, non essendosi potuta svolgere l'audizione di tutti i candidati, è stata rinviata, sempre con le medesime modalità, alla prossima Assemblea, prevista per venerdì 11 marzo, ha spiegato la Lega Serie A in una nota. Forti parole di Javier Tebas, numero uno della Liga, al "Business of Football Summit", evento organizzato dal Financial Times: "I fondatori della Superlega mentono più di Putin". Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in relazione alla partita tra Fiorentina e Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia. "Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio ed al termine della gara, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria" si legge nella nota ufficiale. La federazione calcistica russa ha annunciato che presenterà ricorso alla Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) contro la sua espulsione dalla Coppa del Mondo 2022 e da tutte le competizioni internazionali. Ascolta le news del pomeriggio