Inter, Juventus, Lazio e Odriozola: le ultimissime

Oggi Inter-Salernitana. Dybala punta lo scudetto. Lazio a caccia del portiere. Furto in casa di Odriozola

ROMA – Si apre con l'anticipo tra Inter e Salernitana la 28a giornata di campionato di Serie A, le probabili formazioni. Dall'obiettivo scudetto ancora possibile alla Champions: Paulo Dybala a Milano sale sul palco e si racconta al direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni: “La quota scudetto? E' una opinione di Allergi noi siamo la Juve e pountiamo al masimo”. Lazio a caccia del portiere con Strakosha a scadenza che ancora non ha rinnmovato. A Sarri piace Kepa del Chelsea, 27 anni ma ha un ingaggio record da 7 milioni all’anno. Le altre piste portano a Sergio Rico, 28 anni, spagnolo sotto contratto con il PSG; Marco Carnesecchi, di proprietà dell’Atalanta, ora alla Cremonese e Pierluigi Gollini, 26 anni, sempre di proprietà dell’Atalanta e in prestito al Tottenham. Gli hanno rubato anche la medaglia della Champions League vinta nel 2020 quando giocava nel Bayern Monaco: Alvaro Odriozola, l'esterno spagnolo in prestito dal Real Madrid alla Fiorentina, ha subito un furto nella propria abitazione nella zona di Quarto, sulle colline di Bagno a Ripoli, non lontano dal cantiere del Viola Park.