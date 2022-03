Roma, Cagliari, Salah e Paralimpiadi: le ultimissime

La Roma pensa a Svilar. Mazzarri sfida Sarri. Salah scioccato dal settimo posto al Pallone d'Oro. Applausi per gli atleti ucraini in Cina

ROMA - La Roma guarda al futuro e considerati i 34 anni di Rui Patricio pensa al possibile sostituto: si tratta di Mile Svilar, estremo difensore classe 1999 di proprietà del Benfica, con il contratto in scadenza la prossima estate. Il Cagliari domani sera contro la Lazio all'Unipol Domus per provare a continuare a correre, il tecnico sardo Mazzarri mette in guardia i suoi: "Abbiamo undici finali davanti a noi ma la Lazio è forte, è una grande squadra. Ma noi dobbiamo fare quello che sappiamo: far giocare male gli altri, proporre il nostro gioco e, quando abbiamo occasioni, essere capaci di sfruttarle sempre meglio. All'andata (finì 2-2, ndr) abbiamo disputato una buona gara". Salah torna a parlare del settimo posto conquistato all'ultimo Pallone d'Oro vinto dal solito Messi: “Mi ha scioccato non fare meglio nella votazione - ha confessato alla TV egiziana - ma non c'è niente che posso fare. Nessuno al mondo si aspettava che fossi settimo, ma è quello che è successo". Un lungo applauso del pubblico ha accolto e accompagnato la sfilata della delegazione ucraina alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Pechino 2022. Ascolta le news della mattina