Inter, Italia, Roma e tennis: le ultimissime

L'Inter travolge la Salernitana. Tutto esaurito per Italia-Macedonia del Nord. Afenia-Gyan reintegrato. Sonego delude in Coppa Davis

ROMA - L''Inter domina a San Siro, travolge la Salernitana con un netto 5-0 grazie alla tripletta di Lautaro e alla doppietta di Dzeko torna in vetta alla classifica di Serie A. C'è grande entusiasmo per il ritorno degli Azzurri a Palermo e in poche ore lo stadio "Renzo Barbera" è già completamente esaurito per la semifinale dei play off Mondiali Italia-Macedonia del Nord, in programma il 24 marzo prossimo. Felix Afena-Gyan è tornato ad allenarsi in prima squadra. Dopo giorni di sedute con la Primavera per via delle ore piccole in discoteca che avevano fatto infuriare Mourinho, oggi lo Special One lo ha reintegrato per la rifinitura pre Atalanta e sarà a disposizione domani, anche se dalla panchina. Italia e Slovacchia sono sull'1-1 a Bratislava nel turno preliminare della Coppa Davis 2022 dopo i primi due singolari. Alla vittoria nel primo match di Jannik Sinner per 2-1 su Norbert Gombos, ha fatto seguito la sconfitta di Lorenzo Sonego (n.21 ATP) contro Filip Horansky (n.203), che all'ultimo ha preso il posto del migliore della squadra di casa, Molcan, fermato dal covid. Ascolta le news del pomeriggio