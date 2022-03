Roma, Lazio, Napoli e Pechino: le ultimissime

Alle 18 Roma -Atalanta, alle 20.45 Cagliari-Lazio. Bianchi esclusivo: "Napoli favorito". Ucraina prima nel medagliere delle Paralimpiadi

ROMA – Due gli anticipi della 28ª di Serie A con entrambe le romane in campo: alle 18 la Roma ospita l'Atalanta in un vero e proprio scontro diretto per la Champions. La Lazio alle 20.45 di scena a Cagliari. Intervista esclusiva di Ottavio Bianchi al Corriere dello Sport oggi in edicola, l'ex Napoli non ha dubbi sulla squadra di Spalletti: “In questo momento è più forte di Inter e Milan. Tutte e tre hanno avuto in tempi diversi la possibilità di prendere il largo e non ci sono riuscite. Prima il Milan e il Napoli, poi l’Inter hanno subito dei rallentamenti”. Poi commenta l’addio del capitano azzurro Lorenzo Insigne: “Napoli ha dimostrato di essere una città più matura e consapevole. Società e calciatore hanno fatto i rispettivi interessi. Situazioni del genere all’estero sono all’ordine del giorno”. Nella prima giornata di gare alle Paralimpiadi invernali di Pechino 2022, sorprende subito l'Ucraina con ben tre medaglie d'oro, oltre a tre argenti e un bronzo, che la proiettano al primo posto del medagliere.