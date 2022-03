Dybala, Immobile, Brignone e Paris: le ultimissime

Dybala si ferma di nuovo. Immobile punta Piola. Lo sci regala due soddisfazioni agli azzurri

ROMA - La Juventus ospita lo Spezia per provare ad accorciare sulla vetta ma c'è un'altra brutta notizia per il tecnico bianconero Allegri: "Dybala sarà ancora fuori: è uscito anzitempo dall’allenamento con un risentimento al flessore, anche se non nella stessa zona”. Ciro Immobile affamato di gol e di vittorie come non mai. Vuole smaltire l’eliminazione dall’Europa League e il ko contro il Napoli. A Cagliari pronto a centrare la presenza numero duecento con la maglia della Lazio. E con un gol, aggancerebbe Silvio Piola, capace di siglare 143 reti in 227 presenze in campionato in biancoceleste. Un nuovo primato per Re Ciro. Storica Federica Brignone a Lenzerheide. Sulla pista elvetica la carabiniera valdostana si è regalata la sfera di cristallo di supergigante con una gara d'anticipo, complice l'uscita della 'rivale' Elena Curtoni dopo poche curve. Dominik Paris ha vinto la seconda discesa di cdm di Kvitfjell. Per lui, a 32 anni, è il secondo successo stagionale, dopo quello di Bormio a fine dicembre, ed il 21/o in carriera, di cui 17 in libera, che lo conferma miglior velocista azzurro di sempre ed uno dei primi al mondo, quarto nella classifica dei migliori della storia guidata dal leggendario Franz Klammer con 25 vittorie. Ascolta le news della mattina