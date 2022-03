Lazio, Roma, Federer e sci: le ultimissime

Vincono Roma e Lazio. Federer pensa al ritorno in campo. Stagione finita per l'azzurro Mattia Casse

ROMA – La Lazio travolge 3-0 il Cagliari e resta in corsa per la Champions. Apre Immobile (rete numero 143 in biancoceleste raggiunto al primo posto all-time Silvio Piola) chiudono Luis Alberto e Felipe Anderson. Un’altra vittoria per 1-0 per la ROma, un’altra rete decisiva firmata da Tammy Abraham contro l'Atalanta che i giallorossi agganciano in classifica. "Gradualmente, posso cominciare a pensare al mio rientro in campo". Roger Federer conferma il suo desiderio di tornare a giocare, ma non smentisce la sensazione dell'amico e coach Severin Luthi, convinto che molto difficilmente lo svizzero disputerà Wimbledon la prossima estate. Stagione finita per l'azzurro Mattia Casse, a seguito del duro impatto con le reti di protezione oggi durante la seconda discesa di Kvitfjell: per lui frattura del piatto tibiale laterale del ginocchio destro.