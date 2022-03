Milan, Juventus, Wilson e Ucraina: le ultimissime

La Juve batte lo Spezia 1-0. Domani la camera ardentedi Pino Wilson. Ginnasta russo sanzionato per una Z sulla maglia

ROMA - Il Milan batte 1-0 il Napoli al Maradona grazie a Giroud e vola in testa alla classifica di Serie A. La Juve soffre più del previsto ma piega di misura un ottimo Spezia grazie a uno spunto di Morata nel primo tempo. La camera ardente di Pino Wilson sarà aperta in Campidoglio presso la Sala della Protomoteca domani, lunedì 7 marzo, dalle ore 10 alle ore 18. Martedì i funerali. Polemica e indignazione sui social sono state sollevate dal ginnasta russo Ivan Kuliak, che a Doha, sul podio della prova alle parallele in un evento di Coppa del Mondo ha sfoggiato sulla maglietta una 'zeta', simbolo utilizzato dai carri armati russi nell'invasione in Ucraina. Ascolta le news del pomeriggio