Ronaldo, Manchester City, Arsenal e Bigon: le ultimissime

Bufera su CR7. Premier League, ok City e Arsenal. Albertino Bigon parla della corsa scudetto.

In Inghilterra è bufera sul comportamento di Cristiano Ronaldo che come svelato da ‘The Athletic’ è tornato in Portogallo per recuperare dall’infortunio all’anca proprio quando lo United stava per affrontare una delle partite più complicate dell’intera stagione, il derby contro il City di Guardiola poi perso per 4-1. Compagni ed ex glorie della squadra sarebbero rimasti spiazzati dalla sua decisione, messa in dubbio anche da Roy Keane. Nell’altra gara giocata ieri in Premier, l'Arsenal ha vinto il derby londinese in trasferta contro il Watford per 3-2. Alberto Bigon, Intervistato da 'Radio Rai', ha provato a dare un'interpretazione della sconfitta subita dal Napoli, che ha deluso anche a livello di prestazione.