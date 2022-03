Pastore, Ronaldo, Bayern Monaco e Chelsea: le ultimissime

Pastore rischia 11 giornate di squalifica. C'è un caso Ronaldo. Il Bayern licenzia un magazziniere per razzismo. I tifosi del Chelsea criticano i cori pro-Abramovich

ROMA - Il Barcellona non si ferma più e conquista il decimo risultato utile consecutivo in Liga grazie al 2-1 in rimonta sull'Elche. Nel finale le vibranti proteste dei padroni di casa pere un presunot rigore , l'ex Roma Javier Pastore è stato espulos e ota rischia 11 giornate per i peanti inuslti all'arvbitro. Acque agitate al Manchester United. Cristiano Ronaldo non ha preso parte alla pesante sconfitta subita sul campo del City (4-1) ed è volato in Portogallo, causando grande sorpresa nello spogliatoio dello United: secondo alcuni tabloid britannici Ronaldo sarebbe partito perché sapeva di partire dalla panchina. Il Bayern Monaco ha licenziato uno dei suoi storici magazzinieri per insulti razzisti rivolti a Serge Gnabry ed Eric Maxim Choupo-Moting. Dopo Thomas Tuchel anche il Chelsea Supporters Trust, il gruppo che riunisce tutti i tifosi dei Blues nel mondo, ha criticato i molti spettatori di fede Chelsea che sabato hanno rotto il silenzio intonando il nome di Roman Abramovich. Ascolta le news della mattina