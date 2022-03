Ten Hag, Mbappé, Svilar e Alberto Moreno: le ultimissime

Ten Hag nel mirino del Manchester United. Mbappé a rischio per il Real. Roma, accordo verbale con Svilar. Alberto Moreno si è rotto il crociato

La pesante sconfitta nel derby contro il Manchester City, unita ad una rincorsa per un posto nella prossima Champions League che si fa sempre più in salita, sembrano aver definitivamente segnato il destino di Ralf Rangnick. Il portiere Mile Svilar è sempre più vicino alla Roma. Il 22enne del Benfica è pronto a trasferirsi nella Capitale a parametro zero. Allarme in casa Psg: Kylian Mbappé potrebbe saltare la delicata sfida contro il Real Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Alberto Moreno non ci sarà per la sfida Champions contro la Juventus. Il laterale sinistro del Villarreal ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Ascolta le news del pomeriggio