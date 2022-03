Inter, Bayern Monaco, Qatar 2022 e al-Khelaïfi: le ultimissime

Liverpool e Bayern ai quarti di Champions. Polonia in finale playoff per il Qatar. Chiesti 28 mesi di carcere per il patron del Psg

L'Inter espugna Anfield battendo 1-0 il Liverpool ma complice il 2-0 rimedto nella gara di andata dice addio alla Champions, ai quarti ci vanno gli inglesi. Non è bastato ad Inzaghi un super gol diLautaro Martinez. Nell'altro match grande prova di forza del Bayern Monaco che dopo l'1-1 maturato a Saliusbirgo, tra le mura amiche asfalta gli austriaci con un pesnate 7-1 e vola ai quarti: tripletta di Lewandowski 12' (r), 21' (r) e 23' e gol di Gnabry (31'), Muller (54' e 83') e Sanè (86'). Austriaci a segno con Kjærgaard (70'). La partita tra Scozia e Ucraina per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar, inizialmente prevista per il 24 marzo 2022, sarà ora posticipata a giugno e, di conseguenza, anche la partita tra le vincitrici di Scozia-Ucraina e Galles-Austria sarà posticipata nello stesso periodo. Lo ha deciso la Fifa che ha disposto anche che la Polonia accederà alla finale del girone B in programma il 29 marzo 2022, nella quale affronterà la vincente del match tra Svezia e Repubblica Ceca. La procura svizzera ha chiesto 28 mesi di reclusione per il presidente di beIN Media e del Psg, Nasser al-Khelaïfi, e 35 mesi per l'ex numero 2 della Fifa, Jérôme Valcke, nell'ambito di un processo d'appello sui diritti TV.