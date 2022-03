Inter, Champions, Russia, e Djokovic: le ultimissime

Inzaghi in ansia per De Vrij e Brozovic. Stasera Real Madrid-Psg. Petizione per escludere Russia e Bielorussia dalle gare sportive. Djokovic nel tabellone di Indian Wells

ROMA - Oltre il danno l'Inter rischia anche la beffa: durante gli ottavi di Champions contro il Liverpool Inzaghi ha operso sia De Vrij che Brozovic le cui condizioni sono da valutare per il campionato. Questa sera altre due gare valide per gli ottavi di Champions League: Real Madrid-Psg e Manchester City-Sporting Lisbona. I ministri dello sport di 37 Paesi, tra cui gli Stati Uniti e l'Italia, hanno chiesto che alla Russia e la Bielorussia sia vietato "ospitare, candidarsi o ricevere premi per qualsiasi evento sportivo internazionale" in risposta alla guerra "non provocata e ingiustificata" Mosca sta conducendo in Ucraina, "con il sostegno di Minsk". Colpo di scena surreale a Indian Wells : Novak Djokovic potrebbe giocare il primo Masters 1.000 della stagione.