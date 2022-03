Roma, Serie A, Lautaro e Ronaldo: le ultimissime

Roma al completo contro il Vitesse. Gli arbitri della 29a giornata. Il Barcellona sogna Lautaro. CR7 scortato in allenamento

ROMA - Gruppo al completo per José Mourinho, fatta eccezione del solito Spinazzola. Nella rifinitura della Roma a Trigoria prima della trasferta in Olanda, dove affronterà il Vitesse in Conference League, recuperato anche Nicola Zalewski che partirà con il resto dei compagni dopo pranzo. Daniele Chiffi è stato designato per dirigere Milan-Empoli, match valido per la 10/ma giornata di ritorno in programma sabato alle 20.45. Questi gli arbitri delle altre sfide in programma: sabato alle 15 Salernitana-Sassuolo (Massimi) e Spezia-Cagliari (Orsato), alle 18 Sampdoria-Juventus (Valeri). Domenica alle 12.30 Fiorentina-Bologna (Sacchi), alle 15 Verona-Napoli (Doveri), alle 18 Atalanta-Genoa (Abisso) e Udinese-Roma (Di Bello), alle 20.45 Torino-Inter (Guida); lunedì alle 20.45 Lazio-Venezia (Manganiello). Il Barcellona è a caccia di un nuovo attaccante per la prossima stagione. In cima alla lista dei desideri secondo il quotidiano spagnolo Sport Erling Haaland del Borussia Dortmund ma ci sarebbero anche Lewandowski, Isak e Lautaro Martinez dell'Inter. Tante le voci sul futuro di Cristiano Ronaldo che sarebbe sempre più lontano dal Manchester United intanto il giocatore è tornato ad allenarsi al centro sportivo di Carrington scortato da due guardie del corpo. Ascolta le news della mattina