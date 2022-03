Champions, Roma, Dybala e Serie A: le ultimissime

Vigilia di Conference League per i giallorossi. Salta l'incontro per il rinnovo dell'argentino. Fumata nera sul nuovo statuto della Lega

ROMA - Una tripletta entusiasmante e fulminea firmata Benzema lancia ai quarti di finale di Champions League il Real Madrid che dopo il primo tempo sembrava spacciato ha messo al tappeto il Psg. Nell'altra gara al Manchester City basta lo 0-0 in casa contro lo Sporting per passare ai quarti complice il 5-0 ottenuto in Portogallo. Roma domani impegnata nell'andata degli ottavi di Europa League in Olanda contro il Vitesse, Mourinho fa polemica: “Il gruppo è al completo e manca soltanto Spinazzola. Il campo, però, non è da calcio. Vengo qui da più da 20 anni e i campi sono sempre stati bellissimi. Non capisco come si possa giocare. E' in condizioni deplorevoli". E' saltato l'incontro tra la dirigenza della Juve e Paulo Dybala, il suo procuratore Jorge Antun e il resto dell'entourage, originariamente previsto per giovedì. Ancora niente accordo in Lega Serie A sull'adeguamento dello statuto ai principi informatori approvati dalla Figc lo scorso novembre, in particolare sul tema delle maggioranze. Ascolta le news del pomeriggio