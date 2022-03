Roma, Atalanta, Inter e Djokovic: le ultimissime

Oggi Roma-Vitesse e Atalanta-Bayern Leverkusen. Si ferma De Vrij. Djokovic salta Indian Wells e Miami

ROMA – La Roma si rituffa in Conference League: oggi alle 18.45 in Olanda l'adata degli Ottavi contro il Vitesse. L'Atalanta invece sfiderà al Gewiss Stadium il Bayern Leverkusen nell'andata degli ottavi ma di Europa League. Brutte notizie per De Vrij che contro il Liverpool ha rimediato una “distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra”. Attesa per gli esami ai quali verrà sottoposto oggi Brozovic anche lui uscito per un fastidio muscolare. Adesso è ufficiale: Novak Djokovic non giocherà Indian Wells e Miami, i primi due Masters 1000 della stagione.