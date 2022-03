Roma, Fiorentina, Italia e Psg: le ultimissime

La Roma batte 1-0 il Vitesse. Bonaventura ci sarà contro il Bologna. Si va verso la capienza al 100% per Italia-Macedonia del Nord. Neymar smentisce la lite con Donnarumma

ROMA - La Roma vince in Olanda contro il Vitesse 1-0 nell'andata degli ottavi di Conference league, decisiva la rete di Sergio Oliveira. La Fiorentina ritrova Bonaventura per sfida al Franchi contro il Bologna. Il giudice sportivo ha accolto il ricorso presentato dal club viola dopo le due giornate di squalifica comminate al centrocampista, espulso per proteste nel corso del match con il Sassuolo. Stadio con capienza del 100 per cento del pubblico a Palermo, per tifare l'Italia verso i Mondiali Qatar 2022 contro la Macedonia del Nord. Lo ha chiesto oggi - ufficialmente il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, con una lettera al ministro della Salute, Roberto Speranza. Arrivano nuove smentite sulla rissa sfiorata tra Donnarumma e Neymar dopo la sconfitta contro il Real Madrid, stavolta direttamente dall'attaccante. Ascolta le news della mattina