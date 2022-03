Buffon, Mbappé, Atalanta e tennis: le ultimissime

Buffon: "Donnarumma è il migliore". Mbappé ha scelto Madrid. Gasperini soddisfatto per la vittoria in Europa. Bene gli azzurri a Indian Wells

ROMA – “Gigione non ha bisogno di avvocati di parte”. Così Gigi Buffon in un'intervista esclusiva oggi in edicola sul Corriere dello Sport difende Gigi Donnarumma dopo la papera in Champions. Il quotidiano spagnolo Marca non ha dubbi: “Mbappé ha scelto il Real Madrid”. L'Atalanta batte il Bayern Leverkusen 3-2 nell'andata degli ottavi di Europa League, Gasperini è soddisfatto a metà: “Il risultato ci sta stretto perché abbiamo avuto occasioni ottime e anche clamorose, vedi il 4-1 mancato di Muriel salvato di punta dal portiere". Esordi vincenti per i tennisti azzurri Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini sul cemento californiano di Indian Wells.