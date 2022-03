Shevchenko, Osimhen, Meret e Milan: le ultimissime

Shevchenko: "Saltati i corridoi umanitari". Osimhen del Napoli crede nello scudetto, Spalletti perde Meret. Pioli teme l'Empoli

ROMA - E' a dir poco drammatica la testimonianza sulla guerra in atto tra Russia e Ucraina che arriva da Andriy Shevchenko. L'ex Milan in un'intervista a Sky fa un quadro devastante di quanto sta accadendo in queste ore a Bucha, città che dista circa 25 da Kiev, e nelle vicine Irpin' e Hostomel: “Mia madre e mia sorella hanno ospitato alcune persone che si sono trasferite con loro, che erano in condizioni terribili. I corridoi umanitari sono stati attaccati dai soldati russi. Se mia madre e mia sorella cercassero di andarsene, penso che sarebbe più pericoloso per loro. A Bucha non c'è cibo, non c'è elettricità. Ci sono stati terribili bombardamenti in quella zona. Conosco bene queste città, andavo a Bucha per allenarmi quando ero giovane. Sono state completamente distrutte. Non sono rimasti edifici. È terribile". "Crediamo nello scudetto". Così' l'attaccante del Napoli Victor Osimhen a Radio Kiss Kiss Napoli: "Anche I tifosi devono continuare a crederci nonostante la sconfitta col Milan.”. Infortunio alla schiena per Alex Meret, che si è fatto male nell'allenamento mattutino del Napoli in vista del prossimo match di campionato, contro il Verona, in programma al Bentegodi domenica: il portiere ha riportato una frattura del processo trasverso di sinistra della seconda vertebra lombare. "Più della Juventus sinceramente mi fa paura l'Empoli". Parola del tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia del match a san Siro contro i toscani. Ascolta le news del pomeriggio