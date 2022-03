Juventus, Milan, Pallone d'Oro e Psg: le ultimissime

Quattro anticipi della 29ª di Serie A. Cambiano le regole del Pallone d'Oro. Terremoto al Psg

ROMA – Torna la Serie A con la 29ª giornata di campionato. La Juventus che alle 18 sfiderà la Sampdoria a Marassi. Nel posticipo delle 20.45 il Milan ospita l'Empoli, due i match delle 15 Spezia-Cagliari e Salernitana-Sassuolo. Cambiano le regole per il Pallone d'Oro l'ambito premio assegnato da France Football. Tra le riforme più importanti, si è deciso di prendere come riferimento non più l'anno solare, ma la stagione sportiva (da agosto a luglio), per rendere più 'leggibile' il riconoscimento, che ha fatto il suo esordio nel lontano 1956. Terremoto Psg, l'eliminazione dalla Champions League ha scosso e non poco i progetti parigini: tutti sono in bilico da Messi e Neymar a Donnarumma, passando per il tecnico Pochettino.fino al diesse Leonardo.