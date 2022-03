De Ligt, Mbappé, Manchester United e Murray: le ultimissime

De Ligt: "Importante vincere". Mbappé ad un passo dal Real Madrid. Lo United a caccia del nuovo tecnico. Vittoria numero 700 per Murray

ROMA - “La cosa più importante è vincere anche giocando male”. Parola del difensore della Juvenuts De Ligt che in un'intervista al The Guardian svela la mentalità dei bianconeri. Ormai sembrano non esserci più dubbi: Mbappé il prossimo anno giocherà con la maglia del Real Madrid. Il quotidiano spagnolo 'Marca' prevede la firma con i 'Blancos' del 23enne attaccante “per la metà della prossima settimana, anche se l'annuncio ufficiale non si avrà prima della fine della stagione". Il Manchester United è a caccia del tecnico ed entro la fine del prossimo mese lo annuncerà. Lo scrive il "Daily Mail" secondo i nomi che circolano sarebbero quelli di Mauricio Pochettino del Paris Saint-Germain ed Erik ten Hag dell'Ajax oltre a Thomas Tuchel del Chelsea, club potentemente colpito dalla crisi scaturita dall'invasione dell'Ucraina e all'attuale tecnico ad interim dello United, Ralf Rangnick. L'ex numero 1 del mondo Andy Murray, da anni alle prese con infortuni, ha raggiunto il secondo turno del torneo Masters 1000 di Indian Wells grazie alla vittoria n.700 in carriera. Ascolta le news della mattina