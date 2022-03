Milan, Juventus, Ronaldo e Roma: le ultimissime

Milan a +5 sull'Inter. Allegri è inarrestabile. Nuovo primato per CR7. Mourinho con il dubbio diffidati

ROMA - Al Milan basta Kalulu per stendere l'Empoli e volare a +5 sull'Inter (che ha due gare in meno) nell'anticipo della 29ª di Serie A. Quattordicesimo risultato utile consecutivo in campionato, terza vittoria dopo Empoli e Spezia, Vlahovic a riposo in vista della Champions, vetta della classifica che non sembra lontana: la Juventus stende 3-1 la Sampdoria a Marassi e consolida il quarto posto. E' stato Cristiano Ronaldo il protagonista assoluto di Manchester United-Tottenham: il portoghese infatti grazie alla tripletta di oggi ha raggiunto quota 807 reti segnate in gare ufficiali ed è così diventato il massimo goleador della storia del calcio, superando Josef Bican, attaccante degli anni '30 e '40 che giocò sia nell'Austria che nella Cecoslovacchia e realizzò 805 gol in competizioni ufficiali e 1468 reti contando anche le amichevoli. La Roma sarà impegnata a Udine, da valutare se Mourinho in vista del derby con la Lazio rischierà i diffidati Pellegrini e Zaniolo. Ascolta le news del pomeriggio