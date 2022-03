Napoli, Fiorentina, Juventus e Psg: le ultimissime

Il Napoli non molla e la Fiorentina resta in corsa per l'Europa. Chiellini: "Voglio la Champions". I tifosi del Psg contestano i giocatori

ROMA - Il Napoli batte il Verona 2-1 al Benyegodi con doppietta di Osimhen e torna a -3 dal Milan capolista. La Fiorentina supera 1-0 con Torreira il Bologna, aggancia momentaneamente la Lazio in classifica e resta pienamente in coirsa per un posto in Europa. Il difensore della Juventus Giogio Chiellini non ha dubbi: “Quest’anno possiamo pensare di arrivare a vincere in Champions League”. Il Psg ha battuto 3-0 il Bordeaux consolidando il primato in Ligue 1 ma i tifosi non hanno ancora digerito l'eliminazione in Champions così durante la lettura delle formazioni i tifosi hanno iniziato a fischiare i loro giocatori in oparticolare Messi e Neymar. Ascolta le news della mattina