Inter, Roma, Atalanta e Napoli: le ultimissime

Sanchez salva l'Inter, Pellegrini la Roma, il Genoa frena l'Atalanta. Cori razzisti a Verona

ROMA – Diverse le sorprese in questa 29ª giornata di Serie A, l'ultima in ordine di tempo arriva da Torino dove i granata hanno fermato l'Inter sull'1-1 al termine di una gara per lunghi tratti dominata e ripresa nel finale da Sanchez che ha risposto al go di Bremer. La Roma strappa il pareggio a Udine e ringrazia Pellegrini che nel finale realizza il rigore dell’1-1 in pieno recupero. Finisce 0-0 la sfida tra una volenterosa Atalanta e un buon Genoa al Gewiss Stadium. Gli ispettori della Procura della Federcalcio - apprende l'ANSA - hanno sentito e segnalato cori razzisti dei tifosi del Verona durante la partita disputata oggi contro il Napoli allo stadio 'Bentegodi'. Ascolta le news del pomeriggio