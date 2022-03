Lazio-Venezia, Lucescu, Mazraoui e Barça: le ultimissime

Ascolta le ultime notizie in due minuti.

Stasera Lazio-Venezia. Lucescu sulla guerra. Mazraoui verso il Barcellona

Con la Sfida tra Lazio e Venezia, in programma stasera alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma, si chiude la 29esima giornata del campionato di Serie A.

L'ex allenatore di Pisa, Reggiana, Brescia e Inter Mircea Lucescu sa bene di cosa si parli, quando si affronta il tema del conflitto tra Russia e Ucraina. Lo ha raccontato in un'intervista a Radio anch'io Sport. Sembra ormai essere sfumata definitivamente ogni chance di vedere Noussair Mazraoui vestire la maglia del Milan. Il Barcellona di Xavi continua a vincere. Nel posticipo della Liga andato in scena ieri sera ha spazzato via l’Osasuna con un secco 4-0 e riagganciato così al terzo posto l’Atletico Madrid. Ascolta le news di ieri sera