Torino, Verona, Chelsea e Zverev: le ultimissime

ROMA - Strascichi e polemiche dopo il pareggio dell'Inter a Torino. Questa volta ad arrabbiarsi però sono i tifosi granata che si lamentano per un rigore non concesso: Ranocchia-Belotti come Ronaldo-Montero si legge sui social dove la rabbia granata è letteralmente esplosa. Il Verona non sarà sanzionato dalla giustizia sportiva per lo striscione shock degli ultras contro Napoli perchè appeso lontano dallo stadio. Thomas Tuchel resterà al Chelsea fino alla fine della stagione. Lo ha confermato lo stesso tecnico smentendo dunque le voci di una possibile fuga anticipata dal club inglese. Sorpresa ad Indian Wells: il numero 3 del mondo Alexander Zverev è stato battuto al primo turno dall'americano Tommy Paul. Ascolta le news della mattina