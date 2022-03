Lazio, Italia, Psg e Chelsea: le ultimissime

La Lazio supera Roma e Atalanta. Italia-Macedonai con lo stadio al 100%. Psg contestato. Appello del Chelsea al governo inglese

ROMA - Missione compiuta: la Lazio batte il Venezia 1-0 e vola al quinto posto in classifica. Protagonista della serata il solito Ciro Immobile che, con la fascia rossa di Wilson al braccio trova il gol vittoria, una rete pesantissima con cui supera Piola, Vlahovic, la Roma e l'Atalanta. L'Italia affronterà la Macedonia del Nord nel playoff per il Qatar in un 'Renzo Barbera' di Palermo senza limitazioni. I tifosi del Psg, dopo i fischi a Lionel Messi e Neymar nella gara casalinga di ieri contro il Bordeaux, valida per la 28esima giornata di Ligue 1, hanno proseguito le contestazioni dopo l'eliminazione dalla Champions League. Il Chelsea sta facendo pressioni sul governo britannico per poter tornare a vendere i biglietti delle partite nonostante il congelamento dei beni a seguito delle sanzioni imposte al proprietario russo del club, Roman Abramovich. Ascolta le news del pomeriggio