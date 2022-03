Arbitri, Immobile, Benzema e Medvedev: le ultimissime

Guida e Massa saranno fermati dalla CAN. Immobile supera Piola. Benzema entra nella storia. Medvedev perde la testa della classifica Atp

ROMA - Il clamoroso errore in Torino-Inter avrà le sue conseguenze: il rigore non visto su Belotti costerà caro a Marco Guida e Davide Massa che saranno fermati dai vertici della CAN. Con il rigore segnato al Venezia Ciro Immobile consente alla Lazio di superare Roma e Atalanta al quinto posto ma soprattutto il 144/o gol in Serie A con la maglia biancoceleste, uno in più dell'ormai ex leader Piola: “Questo è un club di grandi campioni e che ha avuto grandi attaccanti e io sto prendendo un po' da tutti”. Il Real Madrid batte 3-0 il Maiorca nel posticipo della 28/a giornata della Liga e resta a +10 sulla seconda in classifica, il Siviglia, ma ancora una volta la copertina è tutta per Karim Benzema che con 413 reti totali diventa il giocatore francese più prolifico della storia, superando la leggenda Thierry Henry. Eliminato al terzo turno del torneo di Indian Wells (4-6, 6-3, 6-1) in California dal francese Gael Monfils, il russo Danil Medvedev si appresta a lasciare il vertice del tennis mondiale conquistato solo tre settimane fa. Intanto Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale.