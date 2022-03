Napoli, Kessie, Messi ed Eriksen: le ultimissime

Spalletti perde Petagna. "Kessie ha l'accordo con il Barcellona". Messi vuole tornare in Spagna. Eriksen convocato in nazionale

ROMA – Ancora un infortunato in casa Napoli: questa volta à toccato a Petagna. L'attaccante ha rimediato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Ultimi mesi da giocatore del Milan per Franck Kessie: secondo Sport, gli agenti del centrocampista ivoriano hanno trovato l'intesa con il Barcellona, che si assicurerà il giocatore a parametro zero dalla prossima estate. L'avventura di Messi al Psg sarebbe già ai titoli di coda. La notizia arriva direttamente dalla Francia e in particolare dal quotidiano l'equipe secondo cui i fischi e la contestazione post eliminazione del Psg dalla Champions avrebbero convinto l'argentino a tornare sui suoi passi e dunque al Barcellona. Christian Eriksen tornerà anche a vestire la maglia della Nazionale danese, quasi nove mesi dopo il suo drammatico arresto cardiaco nel bel mezzo di una partita valida per la fase finale dell'Europeo. Ascolta le news della mattina