Verona, Serie A, Russia e Djokovic: le ultimissime

ROMA - Un turno a porte chiuse per la Curva Sud dell'Hellas Verona per cori discriminatori e razziali uditi nel corso del match di domenica scorsa contro il Napoli. Lo ha stabilito il giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea che ha inoltre squalificato otto calciatori tutti per un turno. Il Tas ha respinto il ricorso della Federcalcio russa contro le sanzioni dell'Uefa che ha sospeso tutte le squadre e i club russi dalle sue competizioni. Novak Djokovic parteciperà al torneo Master di Montecarlo, in programma dal 10 al 17 aprile. Lo ha annunciato lo stesso campione serbo numero uno al mondo, citato oggi dai media a Belgrado.