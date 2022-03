Juventus, Chelsea, Ronaldo e Serie B: le ultimissime

Juve e Chelsea a caccia dei quarti di finale di Champions, United eliminato passa il Benfica. Il Lecce vola in testa alla Serie B

ROMA – Juventus a caccia dei quarti di Champions League questa sera All'Allianz Stadium contro il Villareal dopo l'1-1 maturato in Spagna, il Chelsea invece dopo il 2-0 ottenuto a Londra contro il Lille va in Francia con molte certezze in più. Continua il momento nero di Ronaldo: il suo Manchester United infatti è stato eliminato agli ottavi di Champions League dall'Atletico Madrid che si è imposto 1-0 all'Old Trafford. Avanza anche il Benfica che supera l'Ajax alla Johan Cruijff Arena. Pari in extremis a Cosenza per il Lecce, che fa 2-2 al 95' e aggancia momentaneamente il Pisa capolista, a +1 sul Monza che cala il tris ad Alessandria (3-0) e scavalca la Cremonese e il Brescia, rimontato due volte dal Benevento (2-2).