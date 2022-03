Roma, Figc, Ghirelli e Formula Uno: le ultimissime

Sorride Mourinho. Ghirelli nuovo vice presidente Figc. L'indice di liquidità conterà per iscriversi alla Serie A. Hamilton la sfida a Verstappen

ROMA – Buone notizie per Mourinho che in vista del doppio impegno contro il Vitesse in Conference League e la Lazio in campionato ha tutti a disposizione. L'indice di liquidità sarà considerato come un parametro ammissivo per l'iscrizione delle società ai campionati sportivi a partire dalla stagione 2022-23. Francesco Ghirelli, numero uno della Lega Pro, è stato eletto vicepresidente della Federcalcio. Hamilton si sente "ancora piuttosto al top". Di più, "pericoloso" in pista per le ambizioni degli avversari come non lo è mai stato prima: così il pilota parlando in un video caricato sulla pagina Twitter della Mercedes. Ascolta le news della mattina