Juventus, Mourinho, Chelsea e Psg: le ultimissime

Juve eliminata dalla Champions. Appello di Mourinho affinché si fermi la guerra. Nuovi pretendenti per il Chelsea. Tanti i pretendenti alla panchina del Psg

ROMA – Ancora una volta la Juventus ferma la sua corsa Champions agli ottavi. Davvero una brutta figura dei bianconeri che crollano 3-0 in casa sotto i colpi di un Villareal spietato. Nell'altrra gara il Chelsea vince a Lille 2-1 e dopo il 2-0 di Londra vola ai quarti. E' iniziata con un appello affinché si fermi al guerra tra Russia e Ucraina la conferenza stampa di Mourinho alla vigilia del ritorno degli ottavi di Conference League contro il Vitesse: “Stop alla guerra, a questa e a tutte le altre. Se serve ripeterlo lo faccio tutti i giorni. Di politica non parlo, mi interessa ma non ne parlo pubblicamente". Ci sarebbe anche la famiglia Ricketts, già proprietaria nella Mls dei Chicago Cubs, tra le pretendenti per il Chelsea. L'eliminazione per mano del Real Madrid in Champions League ha lasciato il segno in casa Paris Saint Germain. Nella capitale francese si respira aria di rivoluzione, con Mauricio Pochettino che appare sempre più lontano dalla riconferma: i betting analyst vedono favoriti per la panchina dei parigini due ex juventini Zinedine Zidane e Antonio Conte. Ascolta le news del pomeriggio