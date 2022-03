Juventus, Jorginho, Ferrari e tennis: le ultimissime

Locatelli ha il Covid. Jorginho sogna i Mondiali. I piloti della Ferrari promettono vittorie. Bologna ospiterà gare di Coppa Davis

ROMA – Piove sul bagnato in casa Juventus: dopo la cocente eliminazione in Champions infatti Allegri deve fare i conti con Manuel Locatelli che è risultato positivo al Covid-19. "Sogno i Mondiali, come tutti gli italiani, come ogni ragazzo". Così il centrocampista del Chelsea Jorginho sull'imminente play off per Qatar 2022 che poi racconta un clamoroso retroscena: il blocco finanziario sui beni di Abramovich costringerà il Chelsea ad affrontare in bus la trasferta di sabato, per la FA Cup, a Middlesbrough: 470 chilometri da Londra e 6 ore di viaggio. "Visto che ne abbiamo le possibilita' faremo noi qualcosa” ha poi svelato. Riparte il Circus della Formula uno e in casa Ferrari c'è voglia di stupire fin da subito: “Vogliamo vincere già da questo primo weekend" fanno sapere in coro i piloti Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz. Bologna sarà la sede - per i prossimi 5 anni - di uno dei quattro raggruppamenti della nuova formula della Coppa Davis di Tennis. Ascolta le news della mattina