Roma, Atalanta, Serie A e Italia: le ultimissime

Roma e atralanta ai quarti in Europa. Gli arbitri della 30ª giornata. Italia a Palermo con lo stadio al 100%

ROMA - Abraham salva la Roma e regala ai giallorossi i quarti di finale di Conference League. L'attaccante in pieno recupero ha trovato la rete del pareggio contro il Vitesse che consente alla squadra di Moruinhoi di passare il turno. Con un gol di Boga segnato in pieno recupero, l'Atalanta si impone sul campo del Bayer Leverkusen e strappa la qualificazione ai quarti di fianle di Europa League. Cagliari-Milan, sfida tra salvezza e scudetto della 30/a giornata di serie A, in programma sabato alle 20:45, sarà diretta da Marco Di Bello di Brindisi. L'arbitro del derby Roma-Lazio sarà Massimiliano Irrati di Pistoia, mentre Inter-Fiorentina verrà diretta da Daniele Chiffi di Padova. La partita Italia-Macedonia del Nord, valida per gli spareggi per le qualificazioni ai Mondiali 2022, si giocherà con la capienza al 100% allo stadio Barbera di Palermo il prossimo 24 marzo. Ascolta le news del pomeriggio