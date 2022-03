Juventus, Mourinho, Real Madrid e tennis: le ultimissime

Intervista esclusiva di Arrivabene al Corriere dello Sport. Il Reakl Madrid su Tchouaméni. Mourinho pensa alla Lazio. Derby spagnolo a Indian Wells

ROMA - “Il piano triennale non cambia di una virgola”. Parola dell'ad della Juventus Maurizio Arrivabene che in un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport: "L’obiettivo di questa stagione era il passaggio agli ottavi e il posto Champions per la prossima. L’uscita è stata spiacevole in assoluto, ma non cambia di una virgola i nostri piani". Roma ai quarti di finale di Conference League grazie alla rete di Abraham nel recupero, Mourinho è tranquillo: "Sono contento perché abbiamo passato il turno ma non sono contento perché hanno giocato tanti calciatori che domenica giocheranno, mentre quelli della Lazio sono a casa a fumare la sigaretta con Sarri”. ll Real Madrid, nonostante abbia lo scudetto ad un passo e sia ai quarti di Champions League, sta già pensando a rafforzarsi per la prossima stagione . Con l'ingaggio di Mbappé a zero, il club bianconero si è lanciato alla ricerca di un giocatore che possa far riposare Casemiro: Aurelien Tchouaméni. Derby spagnolo nella prima semifinale del "BNP Paribas Open", primo Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8.761.725 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden. Ad affrontarsi saranno Rafa Nadal, numero 4 del tabellone, e il suo erede Carlos Alcaraz, 19esima testa di serie.