Champions, Europa League, Chelsea e Russia: le ultimissime

A Nyon i sorteggi delle coppe europee. Ore decisive per il futuro del Chelsea. Il Tas ha deciso sui russi

ROMA - Chelsea-Real Madrid, Manchester City-Atletico Madrid, Villarrel-Bayern Monaco e Benfica-Liverpool. Così ha deciso il sorteggio per i quarti di finale di Champions League svoltosi presso la sede UEFA di Nyon. Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale di Europa League: Lipsia - Atalanta, Eintracht Francoforte - Barcellona, West Ham - Lione, Braga - Rangers Glasgow. In caso di passaggio alle semifinali l'Atalanta affronterà la vincente di Braga-Rangers Glasgow. Entro le 21 inglesi di oggi dovranno pervenire le offerte per il Chelsea e una delle proposte annunciate vede coinvolto un ex giocatore e allenatore dei Blues, Gianluca Vialli. La squadra russa resta esclusa dagli spareggi di qualificazione ai Mondiali 2022 di fine marzo. Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha infatti respinto la richiesta della Federcalcio russa di sospendere le sanzioni decise dalla FIFA. Ascolta le news della mattina