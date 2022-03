Roma, Italia, Chelsea e Sassuolo: le ultimissime

La Roma ritrova il Bodo. I convocati di Mancini per gli spareggi mondiali. Il Chelsea scongiura la trasferta in pullman. Il sassuolo supera lo Spezia

ROMA - La Roma vola nuovamente in Norvegia per giocare ancora contro il Bodo. Questo l'esito dell'urna dei quarti di Conference League. C'è Joao Pedro, non Mario Balotelli, nel gruppo di 33 azzurri convocati da Roberto Mancini per i play off Mondiali. Nel gruppo c'e' anche il difensore della Lazio Luiz Felipe, alla prima convocazione ufficiale come l'attaccante del Cagliari. Tornano in azzurro Matteo Politano, Stefano Sensi e Pierluigi Gollini. Manuel Locatelli, positivo al Covid-19, raggiungerà il ritiro al termine del periodo di isolamento sanitario. Il Chelsea ha scongiurato il pericolo di doversi sobbarcare un lungo viaggio in autobus per raggiungere Middlesbrough, dove domani sarà impegnato nel quarto i finale di Fa Cup. Il Sassuolo batte 4-1 lo Spezia nell'anticipo della 30ª giornata di Serie A. Ascolta le news del pomeriggio