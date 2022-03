Napoli, Inter, Milan e derby: le ultimissime

Sabato scudetto tre Napoli, Inter e Milan in campo. Zeman esclusivo al Corriere dello Sport gioca il derby in anticipo

ROMA – Sarà il Napoli di Spalletti ad aprire questo sabato di anticipi della 30ª giornata di Serie A che vedrà impegnate le tre pretendenti allo scudetto. Alle 15 gli azzurri ospiteranno l'Udinese, alle 18 invece l'Inter di Inzaghi affronterà la Fiorentina a San Siro, a chiudere il posticipo delle 20.45 tra Cagliari e Milan. Domani alle 18 l'atteso derby di Roma in un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport Zdenek Zeman, doppio ex, lo gioca in anticipo: “La Lazio è favorita – dice - Ma nel derby spesso le gerarchie non vengono rispettate e la squadra più forte o più in forma non vince”. Così sui due allenatori: “Sarri sta facendo meglio, ha già dato un’identità di gioco alla Lazio. Mourinho ha deluso finora le aspettative. Non sul piano dialettico, ma nella qualità del calcio che esprime. La Roma ancora non si capisce cosa voglia fare, in campo, mentre la Lazio è più quadrata”.