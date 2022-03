Napoli, Lazio, Roma e Juventus: le ultimissime

Doppietta di Osimhen. Immobile carica la Lazio, atto vandalico a Trigoria. Allegri non fa drammi per l'uscita dalla Champions

ROMA - Il Napoli stende l'Udinese 2-1 in rimonta grazie alla doppietta di Osimhen e aggancia il Milan in vetta alla classifica in attesa che i rossoneri sfidino il Cagliari in Sardegna. Vigilia di derby per le due romane, Immobile presenta la sfida al sito ufficiale della Lazio: “L'attesa rende speciale il derby. Se ne parla tutta la settimana, è come se si bloccasse la città, come se tutti pensassero solamente a questa gara. E questo rende tutto più emozionante ed interessante”. Trovata distrutta la targa intitolata a Dino Viola, presidente della Roma, che dava il nome all'omonimo piazzale a Roma. La Juventus si rituffa in campionato per cancellare in fretta la delusione per l'uscita dalla Champions e ospita la Salernitana. Allegri non fa drammi: “Non ho niente da chiarire o rettificare, ripeto che stiamo costruendo un percorso e abbiamo messo delle buone basi". Ascolta le news della mattina